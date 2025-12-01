На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мединский рассказал, как Россия растоптала «Великую армию» Европы

Мединский: Россия при Александре I растоптала общеевропейскую «Великую армию»
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Россия еще при императоре Александре I «растоптала» общеевропейскую «Великую армию». Об этом напомнил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Александр I был добрым человеком. При нем смягчились нравы, и у людей росло чувство собственного достоинства. Но несмотря на это, император в годы своего правления смог укрепить страну на Востоке, освоить новые земли в Закавказье и на Черном море. Кроме того, Александр I добавил к Российской империи Великое княжество Финляндское и объединил в ее составе польские земли, включив бывшие прусские и австрийские владения.

«И, наконец, при нем Россия растоптала общеевропейскую «Великую армию» двунадесяти языков. И был марш Победы на Елисейских полях в Париже», — напомнил Мединский.

До этого глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что желание нанести поражение России уже проходили в мировой истории. Те же цели были у Наполеона и Гитлера, сказал министр. По его словам, для реализации этих целей и Наполеон, и Гитлер завоевали сначала всю Европу. В настоящий момент наблюдается похожая ситуация, отметил Лавров.

Ранее Путин сравнил Макрона с Наполеоном.

