В МИД прокомментировали заявление председателя Военного комитета НАТО об упреждающих ударах по РФ

Заявление председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о том, что блок рассматривает возможность нанесения упреждающих ударов по России в ответ на гибридные атаки, является безответственным шагом, ведущим к эскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем заявление Дж.Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации. Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса», — сказала дипломат.

По ее словам, подобные заявления не просто подливают масла в огонь, а серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию.

В интервью Financial Times адмирал также заявил, что в киберпространстве альянс действует по принципу реагирования, но теперь военный блок рассматривает возможность более агрессивных превентивных мер.

Ранее Песков заявил, что России необходимо готовиться к худшему на фоне угроз Запада.