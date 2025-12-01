Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией с коррупцией на Украине, заявили в ЕК

В Еврокомиссии заявили, что внимательно следит за ситуацией с коррупцией на Украине

В Европейской комиссии продолжают следить за ситуацией с коррупцией на Украине после увольнения главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом заявил в интервью РИА Новости официальный представитель ЕК.

По его словам, в Еврокомиссии выдели сообщения об обысках проведенных, Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, а также об отставке Ермака.

В ЕК добавили, что борьба с коррупцией является ключевым элементом пакета по расширению, который определяет общую позицию стран Европейского союза по данному вопросу.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что борьба с коррупцией является важнейшим условием для вступления страны в ЕС.

Вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.