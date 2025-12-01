На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт увидел сигнал Киеву во вступлении Дрисколла в переговорный процесс

Журналист Латышев: Киеву стоит готовиться к серьезному давлению со стороны США
Mattie Neretin/Global Look Press

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал вступление министра армии США Дэниела Дрисколла в переговорный процесс по Украине вместо спецпредставителя президента Соединенных Штатов Кита Келлога.

Обозреватель напомнил, что Дрисколл еще с университетской скамьи является другом вице-президента США Джеймса Девида Вэнса — ярого противника продолжения американской помощи Украине.

«Главный сигнал Украине в появлении вместо сговорчивого и имевшего семейный интерес в помощи Киеву старого русофоба Келлога, не обремененного ничем подобным молодого Дрисколла из ближайшего окружения Вэнса, заключается в следующем: Киеву стоит готовиться к серьезному давлению, а не к диалогу на старых условиях», — сказал Латышев.

Как отмечал политолог-американист Дмитрий Дробницкий, Келлог, который раньше принимал участие в переговорном процессе, был фигурой отвлеченной. Его основной задачей было успокаивать истеблишмент, ездить в Киев и говорить слова поддержки. Однако он ничего не решал. Дрисколл же является ярым американским патриотом, который ко всем европейцам «относится как к пижонам».

До этого газета The New York Times (NYT) сообщила, что министр армии США Дрисколл отстранил представителей Евросоюза от переговорного процесса по Украине из-за предвзятости и чрезмерного «сближения» с украинскими политиками.

Ранее стали известны причины изменения подхода Трампа к урегулированию на Украине.

