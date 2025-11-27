Министр армии США Дэниел Дрисколл, который сейчас принимает самое активное участие в переговорах по украинскому мирному плану, действительно является худшим вариантом переговорщика для европейцев. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Кит Келлог, который раньше принимал участие в переговорном процессе, был фигурой совершенно отвлеченной. Его основной задачей было успокаивать истеблишмент, ездить в Киев и говорить слова поддержки. Однако он ничего совершенно не решал. С Дрисколлом совсем другая история. Он является ярым американским патриотом, который ко всем европейцам относится как к пижонам и испытывает почти биологическую брезгливость. Так что для Евросоюза он является худшей кандидатурой для переговоров», — сказал политолог.

Он добавил, что в администрации Трампа, особенно в ближнем кругу, достаточно много людей, которые не любят Евросоюз и относятся к Европе в целом, как к инструменту.

«России не стоит записывать Дрисколла в свои друзья. Тот факт, что он не любит Европу, не делает его автоматически нашим другом. Однако уже сейчас понятно, что восстановить отношения с ЕС нам будет гораздо труднее, чем с нынешней администрацией США. С Америкой у России время от времени возникает некое взаимопонимание, и сейчас тот самый момент», — заключил Дробницкий.

В среду газета The New York Times (NYT) сообщила, что министр армии США Дрисколл отстранил представителей Евросоюза от переговорного процесса по Украине из-за предвзятости и чрезмерного «сближения» с украинскими политиками.

Ранее стали известны причины изменения подхода Трампа к урегулированию на Украине.