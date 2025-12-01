Депутат ответил на угрозу НАТО об «упреждающих ударах» словами Путина о неизбежной драке

Ответ на потенциальные попытки НАТО наносить «упреждающие удары» по территории России не заставят себя ждать. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя угрозы главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

«Может произойти обратный эффект от возможных упреждающих ударов НАТО. Мы этого ждать не будем, нанесем упреждающий удар сами. С этого все и начнется. Страны Альянса агрессивно ведут себя против нас. Это заявление является очередным витком эскалации, который ведет к очень нехорошим последствиям», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что Россия «против них» так себя не ведет. В Североатлантическом альянсе «постоянно доводят до исступления своих людей», отметил депутат.

По его словам, главная задача России – совершенствовать обороноспособность и быть готовой к провокациям. Колесник напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что если драка неизбежна, надо бить первым.

До этого Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс изучает возможность нанесения упреждающих ударов в ответ на действия России, однако сталкивается с юридическими сложностями при реализации такого подхода.

