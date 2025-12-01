На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат ответил на угрозу НАТО об «упреждающих ударах» словами Путина о неизбежной драке

Депутат Колесник: Россия не оставит без ответа угрозы НАТО об упреждающих ударах
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Ответ на потенциальные попытки НАТО наносить «упреждающие удары» по территории России не заставят себя ждать. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя угрозы главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

«Может произойти обратный эффект от возможных упреждающих ударов НАТО. Мы этого ждать не будем, нанесем упреждающий удар сами. С этого все и начнется. Страны Альянса агрессивно ведут себя против нас. Это заявление является очередным витком эскалации, который ведет к очень нехорошим последствиям», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что Россия «против них» так себя не ведет. В Североатлантическом альянсе «постоянно доводят до исступления своих людей», отметил депутат.

По его словам, главная задача России – совершенствовать обороноспособность и быть готовой к провокациям. Колесник напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что если драка неизбежна, надо бить первым.

До этого Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс изучает возможность нанесения упреждающих ударов в ответ на действия России, однако сталкивается с юридическими сложностями при реализации такого подхода.

Ранее глава МИД Финляндии посетовала на неуступчивость России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами