США обвинили в желании создать раскол между Россией и Турцией

Как отметил Перинчек, Соединённые Штаты взяли на вооружение стратегию использовать санкции в отношении РФ как инструмент давления против стран, которые имеют торговые связи с Россией. К примеру, против Китая, Индии, Турции, Азербайджана, а также некоторых стран ЕС. Об этом в беседе с РИА Новости турецкий историк и аналитик Мехмет Перинчек.

«США активно используют это оружие (санкционное давление – прим. ред.) против Турции, так как Россия является одним из основных торговых партнеров Анкары», - подчеркнул он.

В этой связи, по оценке аналитика, Вашингтон «преследует цель нанести урон турецко-российским отношениям». США важно не дать турецкой экономике обеспечить себе дальнейший рост за счет связей с РФ, пояснил эксперт.

До этого в Турции сообщили, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казань и примет участие в саммите БРИКС. До этого Турция официально подала заявку на вступление в объединение.

Об активной подготовке визита Путина в Турцию стало известно в конце июля. По словам пресс-секретаря президента, эта поездка готовилась «достаточно давно», осталось лишь окончательно определиться с датами.

Ранее Орбан рассказал, когда Путин ждет новых переговоров с Киевом.