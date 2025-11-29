На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведчук заявил, что коррупционное расследование Зеленского инициировали США

Медведчук: США вместе с НАБУ изучали окружение Зеленского более полутора лет
РИА Новости

Экс-лидер запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил РИА Новости, что коррупционное расследование в окружении президента Владимира Зеленского, вылившееся в скандал, было инициировано американской стороной.

Медведчук отметил, что ситуация формировалась постепенно и скандал не стал результатом работы украинской правоохранительной системы. По его словам, Соединенные Штаты вместе с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой на протяжении полутора лет изучали финансовую деятельность окружения Зеленского, включая самого президента.

Политик также сообщил, что в опубликованных НАБУ аудиозаписях по делу о коррупции в энергетическом секторе содержатся записи разговоров самого Зеленского и его специальных команд, о чем ему известно достоверно.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире главы офиса украинского президента. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить ему обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Зеленского об уволенном Ермаке.

