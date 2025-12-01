СМИ: Белый дом хочет защитить матчи ЧМ и Олимпийские игры от дронов

Politico: США опасаются атак дронов во время проведения ЧМ по футболу 2026 года

Белый дом требует от законодателей предоставить администрации больше полномочий по уничтожению беспилотников во внутреннем воздушном пространстве в преддверии проведения США чемпионата мира по футболу 2026 года и Олимпийских игр 2028 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что данный проект сталкивается с сопротивлением в Капитолии, в том числе со стороны комитета по торговле во главе с сенатором Тедом Крузом. Они опасаются, что предложение может привести к злоупотреблениям федерального законодательства.

Проект Белого дома предполагает, что федеральным агентствам, включая министерства внутренней безопасности и юстиции, будут предоставлены новые полномочия по борьбе с дронами на «крупномасштабных публичных мероприятиях, критически важной инфраструктуре или исправительных учреждениях.

18 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился обеспечить беспрецедентный успех ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 команд, которые сыграют 104 матча на стадионах 16 городов-организаторов.

Ранее определились европейские участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026.