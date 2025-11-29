Страны Запада решили покончить с украинским лидером Владимиром Зеленским, раскручивая коррупционный скандал на Украине. Об этом в соцсети X заявил британский политик Джим Фергюссон.

«С Зеленским покончено. Глобалисты решили от него избавится. Момент, которого все ждали, наконец настал», — подчеркнул он.

Украинский лидер, отметил британский политик, находится в крайне тяжелом положении из-за коррупционного скандала, а также уменьшением поддержки со стороны Запада.

Вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский принял отставку главы его офиса Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическом кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

