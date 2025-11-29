СМИ: комик Зеленский остался без «продюсера» перед переговорами с США

Politico: Зеленский с уходом Ермака останется один перед переговорами с США

Украинский лидер Владимир Зеленский после отставки главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине остался «без продюсера» на фоне продолжающихся переговоров с США. Об этом пишет газета Politico.

«Теперь Зеленский останется без своего продюсера, поскольку он готовится к напряженным переговорам с США», — говорится в сообщении издания.

Вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическом кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Зеленского об уволенном Ермаке.