Стало известно, когда пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства

Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится в январе 2026 года

Очередное заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии пройдет в январе 2026 года в Москве. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил руководитель администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.

Он отметил, что реализация всех программ Союзного государства «находится в графике». Перед заседанием Высшего государственного совета, которое состоится в столице России в январе следующего года, на отдельной встрече обе стороны подведут итоги работы.

Крутой подчеркнул, что в выполнении программ нет провалов, отклонений и сдвигов сроков. Все они хорошими темпами реализуются в намеченные сроки.

17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем заявил, что отношения Минска с Москвой подвергаются давлению извне, но «необходимо удержать свое».

Ранее сообщалось, что встреча Лукашенко и Путина продлилась более полутора часов.