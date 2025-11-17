На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы подвергаются давлению извне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем заявил, что отношения Республики с Россией подвергаются давлению извне, но «необходимо удержать свое». Об этом пишет государственное агентство БеЛТА.

«Давление извне колоссальное. Не называю адреса, пароли, явки... Вы это хорошо знаете. Поэтому нам надо удержать свое. <...> Никто не сможет разорвать наше единство, как бы кому-то ни хотелось. Этого не позволят люди», — сказал Лукашенко.

15 ноября сообщалось, что глава Республики и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Известно, что лидеры обсуждали развитие двусторонних отношений, вопросы обороны и безопасности, строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце и ситуацию на границе Союзного государства. Политики намерены более подробно обсудить эти темы в конце ноября — на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

Ранее Зеленский заявил, что Лукашенко стал «очень разговорчивым».

