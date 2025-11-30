На Украине кандидат на место Ермака заняла новую должность

Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова, которую называли кандидатом на место главы офиса президента страны, заняла новую должность. О назначении объявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что назначил Маркарову советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций.

Зеленский добавил, что в задачи экс-посла будут входить консультации по вопросам усиления финансовой устойчивости, привлечения инвестиций и восстановления страны вместе со стратегическими партнерами.

18 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский может назначить Маркарову на пост руководителя своего офиса вместо Андрея Ермака.

8 июля британская газета Financial Times сообщила, что Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему отозвать из Вашингтона посла Оксану Маркарову. По данным издания, дипломат близка к Демократической партии США и подвергалась критике со стороны республиканцев. Поэтому отстранение посла называли попыткой Зеленского задобрить президента США во время приостановки поставок вооружений Киеву.

В августе Зеленский назначил бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину послом Украины в США вместо Маркаровой.

Ранее Ермаку предложили служить в ВСУ обычным бойцом.