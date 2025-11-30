На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине кандидат на место Ермака заняла новую должность

Зеленский назначил экс-посла Маркарову советником по восстановлению Украины
true
true
true
close
Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова, которую называли кандидатом на место главы офиса президента страны, заняла новую должность. О назначении объявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что назначил Маркарову советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций. 

Зеленский добавил, что в задачи экс-посла будут входить консультации по вопросам усиления финансовой устойчивости, привлечения инвестиций и восстановления страны вместе со стратегическими партнерами.

18 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский может назначить Маркарову на пост руководителя своего офиса вместо Андрея Ермака.

8 июля британская газета Financial Times сообщила, что Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему отозвать из Вашингтона посла Оксану Маркарову. По данным издания, дипломат близка к Демократической партии США и подвергалась критике со стороны республиканцев. Поэтому отстранение посла называли попыткой Зеленского задобрить президента США во время приостановки поставок вооружений Киеву.

В августе Зеленский назначил бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину послом Украины в США вместо Маркаровой.

Ранее Ермаку предложили служить в ВСУ обычным бойцом.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами