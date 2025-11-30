Стало известно о встрече Зеленского с Ермаком после его отставки

Депутат Железняк: Ермак после отставки говорил с Зеленским с глазу на глаз

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой своего офиса Андреем Ермаком сразу после его отставки. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Уже после своего увольнения Андрей Ермак был в Офисе президента в эту субботу (29 ноября. — прим. ред.). И был, чтобы не только забрать вещи, а еще достаточно долгое время провел на 4-м этаже — это этаж президента», — сообщил он.

Железняк отметил, что не знает, приходил ли Ермак «мириться после ссоры» или это было «просто продолжение спектакля», но уверен, что Ермак «точно имел разговор с президентом один на один».

28 ноября Зеленский сообщил об отставке Ермака. В видеообращении Зеленский поблагодарил главу своего офиса за то, что при нем украинская позиция на переговорах была представлена так, «как должна была быть».

В доме Ермака провели обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики, однако официально никаких обвинений экс-чиновнику не предъявляли.

Ранее источник рассказал, что Ермак уходит на фронт после отставки.