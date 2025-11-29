Украинские СМИ раскрыли подробности обысков у Ермака

УП: во время обысков у Ермака изъяли несколько телефонов и ноутбуки

Во время обысков у бывшего главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) изъяли несколько телефонов и ноутбуков. Об этом со ссылкой на источники пишет «Украинская правда».

«НАБУ и САП изъяли во время обысков у бывшего главы офиса президента Андрея Ермака несколько телефонов и ноутбуков», — говорится в сообщении издания.

Как отметил журналист Михаил Ткач, около шести утра сотрудники НАБУ и САП «зашли или пробовали зайти на территорию правительственного квартала – там были определенные вопросы, потому что их не пропускали, – в конце концов они пошли напролом, не стали ждать».

Он также отметил, что, по данным его источников, обыски, которые начались около 6 утра, закончились «где-то в обед».

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Об увольнении ближайшего соратника президента Украины стало известно после того, как в доме Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Официально обвинение Ермаку не предъявлено. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.