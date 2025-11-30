Пиар-ходы французского лидера Эммануэля Макрона, связанные с поддержкой Украины, и стратегия Запада в целом больше не могут скрывать реальность конфликта с Россией. Об этом написал бывший госсекретарь президента Франции Пьер Лелуш в материале для Valeurs Actuelles.

Политик напомнил о заявлениях французских военных о вероятном конфликте с Россией через несколько лет.

«Но в чем смысл этой безрассудной спешки? Правда в том, что Россия утверждается в качестве лидера постзападного мира», — написал Лелуш.

Он считает, что европейцам придется заплатить высокую цену за «проигрышный конфликт», который они «и так не контролируют». Политик также указал на «безрассудное отрицание» Эммануэлем Макроном и большинством его коллег того, что «игра на Украине окончена», и это тоже их поражение.

До этого евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что Европейский союз не стремится к миру на Украине, в выигрыше останутся те, кто выработает условия для завершения конфликта Москвы и Киева, а ЕС будет просто платить по счетам.

Ранее профессор назвал одну «глупость» Запада в отношении Украины.