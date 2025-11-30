Делегация Украины прибыла на переговоры в США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии украинской делегации в США с целью определить в ближайшее время шаги по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

До этого он заявил, что делегация Украины продолжит диалог об урегулировании конфликта на основе женевских договоренностей. Политик отметил, что подход американской стороны остается конструктивным, а дипломатия — активной.

Зеленский подчеркнул, что в ближайшие дни вполне возможно конкретизировать шаги «по определению того, как привести войну к достойному завершению».

Глава государства добавил, что члены делегации получили необходимые указания. Он ждет от них работы согласно приоритетам страны.

Накануне украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию. Состав делегации был изменен после отставки главы офиса президента республики Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. По данным CNN, администрация американского лидера Дональда Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, а некоторые положения плана могут оказаться декларативными.

