В Киргизии открылись участки для досрочных парламентских выборов

В Киргизии начались досрочные парламентские выборы
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Киргизии открылись избирательные участки для досрочных выборов депутатов в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент). Об этом сообщили в Центризбиркоме страны.

Участки начали принимать избирателей в 08:00 по местному времени (05:00 мск). Страна выбирает 90 депутатов восьмого созыва по мажоритарной системе: действует 30 округов, каждый из которых должен дать по три парламентария. За мандаты борются 460 кандидатов.

В Центризбиркоме уточняли, что все участки оснащены электронными урнами. После окончания голосования они автоматически передадут предварительные данные на центральный сервер, однако официальные результаты будут основаны на ручном подсчете бюллетеней. Итоги выборов обещают объявить до 15 декабря.

Порог явки на этих выборах не предусмотрен — они считаются состоявшимися вне зависимости от количества избирателей. На следующий день в школах и других учреждениях, где размещены участки, проведут санобработку, а учащиеся перейдут на дистанционный режим.

В списках значатся 4,294 млн избирателей. Внутри страны работает 2 492 участка, за рубежом — 100 участков в 89 городах 34 государств. В России открыты 40 площадок для голосования — по данным МИД Киргизии, там проживает около 600 тыс. граждан республики.

МВД сообщило о переводе личного состава на усиленный режим: в обеспечении порядка участвуют несколько тысяч сотрудников.

Выборы проходят досрочно. Согласно конституции, очередное голосование должно было состояться в ноябре 2026 года, а через полтора месяца — президентские. Чтобы развести эти кампании по времени, парламент прошлого созыва принял решение о самороспуске 25 сентября.

Ранее президент России Владмимир Путин завершил визит в Киргизию.

