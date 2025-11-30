Мерц заявил, что ему повезло родиться и вырасти в Западной Германии

Немецкий канцлер Фридрих Мерц на партийном съезде ХДС (Христианско-демократического союза) в федеральной земле Саксонии-Анхальт заявил, что ему повезло родиться в Западной Германии. Его цитирует Das Handelsblatt.

«Мне повезло — и это не более чем удача и случайность, — что я родился и вырос на Западе [Германии]», — заявил глава правительства.

Он отметил, что жителям этой части страны (ФРГ) повезло жить в мире и свободе 80 лет, в отличие от жителей Восточной Германии (ГДР). Они наслаждались миром и свободой только 35 лет после воссоединения. Политик считает совместные достижения частей страны не исторической случайностью, а результатом политических решений.

Мерц назвал решения бундестага после объединения ГДР и ФРГ в 1990 году спорными. При этом о них, по его словам, никто не помнит. Поэтому он призвал власти вести дебаты, но отметил, что они должны быть более сдержанными.

3 октября 1990 года состоялось объединение Германии. ГДР и Западный Берлин вошли в ФРГ, положив конец продлившемуся 41 год размежеванию государства после Второй мировой войны. Решающую роль в процессе немецкого воссоединения сыграла благосклонная позиция СССР. Как заявил советский президент Михаил Горбачев на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, «вопрос о единстве немецкой нации должны решать сами немцы».

Ранее Мерц пригласил Трампа на родину его предков в Германии.