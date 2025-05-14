Мерц пригласил Трампа на родину его предков в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа посетить родной регион его предков, пишет Der Tagesspiegel.

Как отмечает издание, предки американского политика родом из небольшого винодельческого города Кальштадт на винном пути в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Она относится к району Бад-Дюркхайм. Бабушка и дедушка Трампа уехали оттуда в Нью-Йорк в конце XIX века. Мерц знает этот регион, так как проходил там военную службу.

«Я пригласил его (Трампа. — «Газета.Ru») приехать в Германию и посетить нас в его родном городе Бад-Дюркхайм. И я поеду туда вместе с ним», — сообщил Мерц на мероприятии своей партии в Берлине.

Канцлер также подтвердил, что скоро посетит лидера США в Вашингтоне.

9 мая во время телефонного разговора с американским президентом Мерц объяснил ему, что невозможно обсуждать торговые вопросы с отдельными членами Европейского союза, а не со всем объединением сразу.

Ранее в биографии Трампа нашлось светлое пятно.