На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Залужный поддержал заключение мира без победы над Россией

Экс-главком ВСУ Залужный поддержал заключение мира с Россией без «полной победы»
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал идею заключения мирного соглашения при отсутствии «полной победы» над Россией. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

По словам действующего посла республики в Великобритании, Киев не может отвергать вариант долгосрочного прекращения военного конфликта.

«Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждая сторона уверена, что победила, или другие варианты», — сказал он.

Накануне украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию. Состав делегации был изменен после отставки главы офиса президента республики Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. По данным CNN, администрация американского лидера Дональда Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, а некоторые положения плана могут оказаться декларативными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о конкретизации шагов для завершения конфликта.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами