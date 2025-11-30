Залужный поддержал заключение мира без победы над Россией

Экс-главком ВСУ Залужный поддержал заключение мира с Россией без «полной победы»

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал идею заключения мирного соглашения при отсутствии «полной победы» над Россией. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

По словам действующего посла республики в Великобритании, Киев не может отвергать вариант долгосрочного прекращения военного конфликта.

«Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждая сторона уверена, что победила, или другие варианты», — сказал он.

Накануне украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию. Состав делегации был изменен после отставки главы офиса президента республики Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. По данным CNN, администрация американского лидера Дональда Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, а некоторые положения плана могут оказаться декларативными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о конкретизации шагов для завершения конфликта.