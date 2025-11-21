Коррупционный скандал обострил внутриполитическую ситуацию на Украине и может привести к военному перевороту. Об этом написал британский журнал The Spectator.

По словам авторов, самыми опасными противниками президента Украины Владимира Зеленского являются националистические силы, которые и могут устроить госпереворот.

В статье отмечается, что риторика националистов «пугающе напоминает» подготовку к силовому сценарию смены власти на Украине. Журналисты считают, что в случае ослабления действующей власти националисты могут попытаться взять управление страной в свои руки.

Издание указывает, что на фоне приближающейся зимы, которая станет самой тяжелой за весь период конфликта, основными рисками для Киева становятся внутренние политические потрясения и угроза гражданской войны.

22 октября лидер украинской музыкальной группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что на Украине необходимо провести военный переворот в целях укрепления власти. С точки зрения музыканта, свергнуть Зеленского может, например, главнокомандующий силами беспилотников Украины Роберт Бровди.

Ранее Зеленский предупредил о сложном выборе для Украины.