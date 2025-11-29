На Западе рассказали, что случилось с Зеленским после ухода Ермака

Bloomberg: Зеленский оказался в уязвимом положении после отставки Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский находится в уязвимом положении после отставки главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Отставка Ермака подчеркивает напряженность в отношениях между ближайшим окружением президента и антикоррупционными ведомствами страны», — говорится в публикации.

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.