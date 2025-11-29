На Западе назвали Зеленского «продюсером» Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский после ухода Андрея Ермака останется без своего «продюсера» накануне напряженных переговоров с США. Об этом пишет американская газета Politico.

В издании указывают, что многие на Украине считали Ермака ключевой фигурой в правящем тандеме.

«Многие украинские комментаторы отводят Ермаку роль продюсера в правящей дуополии, где бывший телекомик, ставший президентом, играет главную роль. Теперь Зеленский останется без своего продюсера», — говорится в публикации.

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Раде назвали Ермака слабым переговорщиком.