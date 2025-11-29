На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады: Ермак поменял все свои девайсы перед обысками НАБУ и САП

Нардеп Железняк: Ермак поменял свои телефоны и ноутбуки перед обысками
true
true
true
close
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак поменял все свои гаджеты на новые перед обысками, поэтому антикоррупционные органы вряд ли смогут что-либо найти в девайсах. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Ярослав Железняк.

«Давайте откровенно, к этому Ермак готовился и все свои девайсы заменил на новые. Так что не думаю, что что-то интересное там будет», — подчеркнул он.

Украинские СМИ сообщали 29 ноября, что во время обысков у Ермака антикоррупционные органы изъяли телефоны и ноутбуки.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Об увольнении ближайшего соратника президента Украины стало известно после того, как в доме Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Официально обвинение Ермаку не предъявлено. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами