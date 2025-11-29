Депутат Рады: Ермак поменял все свои девайсы перед обысками НАБУ и САП

Нардеп Железняк: Ермак поменял свои телефоны и ноутбуки перед обысками

Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак поменял все свои гаджеты на новые перед обысками, поэтому антикоррупционные органы вряд ли смогут что-либо найти в девайсах. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Ярослав Железняк.

«Давайте откровенно, к этому Ермак готовился и все свои девайсы заменил на новые. Так что не думаю, что что-то интересное там будет», — подчеркнул он.

Украинские СМИ сообщали 29 ноября, что во время обысков у Ермака антикоррупционные органы изъяли телефоны и ноутбуки.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Об увольнении ближайшего соратника президента Украины стало известно после того, как в доме Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Официально обвинение Ермаку не предъявлено. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.