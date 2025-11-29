На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде заявили, что переговоры по Украине должны вести люди с чистой совестью

Алексей Майшев/РИА Новости

В обсуждении мирного разрешения конфликта на Украине много зависит от того, с кем ведутся переговоры. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Ленте.ру».

По его словам, от того, «насколько чисты» переговорщики с точки зрения совести, очень многое зависит в плане обсуждения каких-то возможных документов о мирном урегулировании.

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку главы своего офиса Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Американское издание Axios обратило внимание на то, что Ермак лишился должности за день до переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Майами. Представители Украины и США планировали обсудить план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в США увольнение Ермака назвали самым серьезным испытанием для Зеленского с 2019 года.

