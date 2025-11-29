В США увольнение Ермака назвали самым серьезным испытанием для Зеленского с 2019 года

Президента Украины Владимира Зеленского может ждать самое серьезное испытание с 2019 года в связи с увольнением главы его офиса Андрея Ермака. Об этом пишет CNN.

Как отмечает автор публикации, несмотря на то, что уход Ермака принесет пользу Украине, он посеет неуверенность в администрации в критический дипломатический момент.

Бывший украинский чиновник, чье имя не приводится, заявил каналу, что решение об отставке Ермака было принято слишком поздно. По его словам, многие украинские граждане теперь будут задаваться вопросом, что Зеленский знал о действиях своего соратника.

Автор статьи предположил, что именно «хаос, возникший в самом сердце власти в Киеве, окажется наиболее сокрушительным».

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Bloomberg писал, что Зеленский оказался в уязвимом положении после отставки Ермака.