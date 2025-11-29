На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США увольнение Ермака назвали самым серьезным испытанием для Зеленского с 2019 года

CNN: увольнение Ермака может стать самым серьезным испытанием для Зеленского
true
true
true
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского может ждать самое серьезное испытание с 2019 года в связи с увольнением главы его офиса Андрея Ермака. Об этом пишет CNN.

Как отмечает автор публикации, несмотря на то, что уход Ермака принесет пользу Украине, он посеет неуверенность в администрации в критический дипломатический момент.

Бывший украинский чиновник, чье имя не приводится, заявил каналу, что решение об отставке Ермака было принято слишком поздно. По его словам, многие украинские граждане теперь будут задаваться вопросом, что Зеленский знал о действиях своего соратника.

Автор статьи предположил, что именно «хаос, возникший в самом сердце власти в Киеве, окажется наиболее сокрушительным».

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Bloomberg писал, что Зеленский оказался в уязвимом положении после отставки Ермака.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами