На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае объяснили, почему Евросоюз принял тарифную политику США

China Daily: Брюссель согласился на пошлины США ради гарантий безопасности
true
true
true
close
Global Look Press

Евросоюз принял тарифную политику США и пошел на экономические уступки в обмен на обещанную безопасность Европы. На это в беседе с газетой China Daily указала научный сотрудник Института международных отношений Шанхайской академии общественных наук Янь Сяосяо.

По ее мнению, давние структурные противоречия в торговле сформировали сложные экономические отношения между США и ЕС. Поскольку безопасность Европы по-прежнему зависит от США, Брюссель согласился на компромисс, обменяв экономические интересы на гарантии безопасности. Эксперт подчеркнула, что такой подход может временно урегулировать споры и снизить напряженность, но не способен устранить фундаментальные проблемы в торговых отношениях.

Янь Сяосяо также отметила, что регулирование цифрового рынка ЕС является важным элементом стремления объединения к цифровому суверенитету и стратегической автономии, и этот вопрос вряд ли когда-либо будет использоваться как торговый рычаг в переговорах с США.

Директор Центра изучения китайско-европейских отношений при Фуданьском университете Цзянь Цзюньбо добавил, что введение пошлин со стороны администрации президента США Дональда Трампа не учитывало политические и стратегические интересы ЕС, а преследовало исключительно национальные цели США. Он подчеркнул, что пошлины были направлены на защиту внутренней промышленности страны и являлись ключевым мотивом стратегии высоких тарифов американского президента.

Ранее экс-аналитик ЦРУ разгадал тайну «переобуваний» Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами