Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в России в декабре

Володин: в России с декабря изменятся миграционные правила и поддержка граждан
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем канале в MAX, что в декабре в России вступят в силу несколько новых законов, включая изменения в миграционной политике.

Он отметил, что в рамках эксперимента по обновлению правил въезда и выезда из страны биометрические данные мигрантов начнут собирать во всех пунктах пропуска, где это технически возможно.

Володин также рассказал о новых условиях получения медицинского полиса для иностранцев: с 28 ноября закон позволяет пользоваться бесплатной медпомощью только тем, кто легально работает в России не менее пяти лет.

Кроме того, с 17 ноября действуют ужесточенные меры ответственности за преступления против страны. Председатель Госдумы подчеркнул, что за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности введено наказание в виде пожизненного лишения свободы, а сроки давности по этим преступлениям отменены. Уголовная ответственность теперь начинается с 14 лет. Эти меры направлены на защиту граждан, особенно детей, и повышение безопасности РФ.

Володин сообщил, что некоммерческие организации, работающие с ветеранами СВО, будут получать господдержку, чтобы военнослужащие и их семьи могли получать необходимую помощь. Также расширяется информирование граждан через портал «Госуслуги» о социальных мерах при наступлении жизненно важных событий, включая потерю работы и достижение предпенсионного возраста.

Кроме того, в закон об использовании атомной энергии вводится глава о государственном надзоре, где подробно прописаны формы и порядок проверок, режим постоянного контроля и меры прокурорского надзора.

Председатель Госдумы отметил, что с 14 декабря размещение средств государственных корпораций, фондов персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов и открытие эскроу-счетов по долевому строительству будет возможно только в кредитных организациях с определенным уровнем кредитного рейтинга.

Ранее президент России Владимир Путин принял закон о платном доступе компаний к базам данных МВД.

