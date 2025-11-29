Уиткофф отказался использовать защищенную связь для обсуждения Украины с ЕС

WSJ: Уиткофф отказался обсуждать Украину с ЕС по защищенной линии связи

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отказался от предложения ЕС обсуждать вопросы украинского урегулирования по защищенной линии связи. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Один из европейских чиновников попросил Уиткоффа начать переговоры с союзниками по защищенной стационарной линии связи, которую главы европейских государств используют для проведения деликатных дипломатических переговоров. Уиткофф отказался, поскольку слишком много путешествовал, чтобы пользоваться громоздкой системой», — говорится в сообщении издания.

WSJ также сообщала, что европейская разведка оказалась «шокирована» после распространения печатного отчета о российско-американском саммите на Аляске, в документе были раскрыты подробности совместных экономических проектов России и США.

Ранее Ушаков рассказал о постоянных контактах между представителями Путина и Трампа.