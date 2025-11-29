На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уиткофф отказался использовать защищенную связь для обсуждения Украины с ЕС

WSJ: Уиткофф отказался обсуждать Украину с ЕС по защищенной линии связи
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отказался от предложения ЕС обсуждать вопросы украинского урегулирования по защищенной линии связи. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Один из европейских чиновников попросил Уиткоффа начать переговоры с союзниками по защищенной стационарной линии связи, которую главы европейских государств используют для проведения деликатных дипломатических переговоров. Уиткофф отказался, поскольку слишком много путешествовал, чтобы пользоваться громоздкой системой», — говорится в сообщении издания.

WSJ также сообщала, что европейская разведка оказалась «шокирована» после распространения печатного отчета о российско-американском саммите на Аляске, в документе были раскрыты подробности совместных экономических проектов России и США.

Ранее Ушаков рассказал о постоянных контактах между представителями Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами