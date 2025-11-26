Каллас поссорилась с Бельгией из-за вопроса о российских активах

Euractiv: между Каллас и Бельгией нарастает напряженность из-за активов РФ

Между главой евродипломатии Каей Каллас и Бельгией нарастает напряженность из-за позиции Брюсселя по российским активам, Бельгия выступает против конфискации средств. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Кая Каллас усиливает свои усилия по предоставлению (Киеву – «Газета.Ru») репарационного кредита в размере 140 млрд евро, несмотря на сопротивление Бельгии… Напряженность усиливается из-за продолжающегося отказа Бельгии поддерживать план ЕС по использованию замороженных российских активов», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Euractiv, Каллас решительно выступила в защиту этого предложения на частной встрече с законодателями от Европейской народной партией (ЕНП) в Страсбурге 25 ноября, «вызвав у некоторых из них раздражение».

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе сессии Европарламента в Страсбурге заявила, что ЕК готова юридически обосновать использование российских замороженных активов.

Она пояснила, что ЕК не допустит, чтобы за Украину «платили только европейские налогоплательщики».

Ранее в Британии предупредили, что арест замороженных активов РФ подорвет доверие к ЕС.