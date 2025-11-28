На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о территориальных уступках

Депутат Белик: Киев отрицает очевидное, отказываясь от территориальных уступок
true
true
true
close
uma.gov.ru/Wikipedia

Отказываясь идти на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине, Киев отрицает очевидное. Своим мнением с РИА Новости поделился депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский до сих пор пребывает в выдуманной реальности.

«Зеленский много говорит о своей позиции, но все его слова держатся лишь на западной помощи, без которой он — пустое место», — сказал собеседник агентства.

Белик отметил, что сейчас у Зеленского есть шанс подписать договор о мире, чтобы сохранить людей и инфраструктуру, а «игры в крутого парня» пора закончить, резюмировал он.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью американскому журналу The Atlantic, что Владимир Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий. По его словам, это противоречит конституции и воле народа Украины. По его словам, Украина готова обсуждать только то, где должна пройти линия разграничения, определяющая границы территорий, контролируемых воюющими сторонами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о «новом уровне давления» на Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами