Стало известно о возможной отставке спецпосланника президента США Уиткоффа

Times of Israel: Уиткофф в конце года может оставить пост спецпосланника Трампа
Carlos Barria/Reuters

Отвечающий за мирное урегулирование конфликтов на Украине и в секторе Газа Стив Уиткофф может в конце нынешнего года оставить пост специального посланника президента США. Об этом, ссылаясь на анонимного американского чиновника, сообщает интернет-газета Times of Israel.

По словам источника, к концу года Уиткофф готовится покинуть свой пост. Это связано в том числе с тем, что прорыв в войне в секторе Газе, видимо, близок после заявления президента США Дональда Трампа о принятии Израилем последнего американского предложения.

28 августа информационное агентство Reuters сообщило, что Уиткофф нарушил протокол на августовской встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве: он пришел в Кремль без стенографиста, что впоследствии вылилось в искаженную передачу позиции российского лидера по украинскому конфликту и привело к «спешно организованному» саммиту на Аляске.

Ранее спецпосланник Трампа продал долю в своей компании.

