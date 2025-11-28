Бывший депутат Рады рассказал о последствиях обысков НАБУ в квартире Ермака для Зеленского

Экс-нардеп Килинкров: НАБУ намекает, что пришло время Зеленского заплатить по счетам

Президент Украины Владимир Зеленский находится в том положении, когда его могут снять в любой момент, фактически для него наступил «час расплаты». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Очевидно, что все эти антикоррупционные расследования направлены исключительно против Зеленского. В НАБУ намекают, что пришло его время подойти к кассе и заплатить по счетам», — сказал экс-нардеп.

Он считает, что в конечном счете все эти расследования НАБУ приведут к тому, что Зеленского снимут либо законным путем, либо с помощью народного бунта.

«Это решение устраивает и Запад, потому что помогает сохранить лицо. Это даст возможность европейским политикам оправдаться перед своими гражданами за потерю средств, ведь можно будет сказать, что Украина просто была не готова к демократии», — заключил Килинкаров.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинение главе офиса украинского президента Андрею Ермаку, дома у которого 28 ноября прошли обыски по делу о коррупции в сфере энергетики. Подробнее о ходе дела и его последствиях рассказывала «Газета.Ru».

Ранее Bloomberg сообщило, что обыски у Ермака подорвут позиции Украины в мирных переговорах.