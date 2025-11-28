На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава СВР приезжал в Анкару для обсуждения урегулирования конфликта на Украине

Фидан: глава СВР приезжал в Анкару и ознакомил Турцию с планом Трампа
Евгений Биятов/РИА Новости

Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 27 ноября прилетал в Анкару с рабочим визитом для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции в Берлине, передает РИА Новости.

«Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (президента США Дональда Трампа по Украине — «Газета.Ru»). Есть развития событий вокруг этой темы, все это мы оценили», — сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Российская сторона о визите Нарышкина в Турцию не сообщала.

28 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что США передали России параметры обновленного плана Дональда Трампа, согласованного с украинской стороной на переговорах в Женеве, они будут обсуждаться на следующей неделе. Американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий.

Переговоры о мире на Украине
