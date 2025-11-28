СМИ: обыски у Ермака подорвут позиции Украины в мирных переговорах

Обыски Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), проводимые в доме у главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака, могут подорвать позиции Киева на переговорах по мирному урегулированию. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Обыск, направленный против представителя Зеленского в отношениях с союзниками, грозит отвлечь внимание от дипломатических усилий по прекращению российского вторжения и подорвать позиции Украины среди ее союзников», — говорится в сообщении издания.

НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку, у которого утром 28 ноября начались обыски дома.

Утром 28 ноября антикоррупционные органы Украины – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – начали обыски у главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее Ермак заявил, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал.