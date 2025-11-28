На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине могут начать расследование против Зеленского

Полковник Киселев: дело о закупках списанной техники может коснуться Зеленского
Louisa Gouliamaki/Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время может инициировать масштабное расследование в отношении президента республики Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Об этом РИА Новости рассказал полковник запаса ЛНР Виталий Киселев со ссылкой на свои источники в Верховной раде.

По его словам, расследование коснется тех, кто подписал контракты на поставку бронетехники Вооруженным силам Украины, которая была списана с вооружения западных союзников еще 20 лет назад.

Киселев добавил, что бюро будет проверять «все то, что заходило со стороны западных стран». Он отметил, что представители НАБУ практически ежедневно приезжают с отчетами в посольство США.

До этого политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что Зеленский понимает, что в любой момент НАБУ, получив соответствующие указания из-за рубежа, может опубликовать сведения о нем самом. По его словам, президент Украины был не готов к такому развитию событий.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал.

