Иордания обратилась к России из-за своих граждан, погибших в зоне боевых действий

МИД Иордании обратился к России с просьбой прекратить вербовку граждан в российскую армию. Заявление опубликовано в аккаунте ведомства в соцсети Х.

Управление по операциям и консульским вопросам МИД страны выясняет подробности, связанные с гибелью двух граждан Иордании после того, как они были завербованы для участия в боевых действиях на стороне РФ, говорится в сообщении.

Официальный представитель министерства Фуад Маджали заявил, что министерство внимательно следит за этим действиями, которые являются нарушением иорданского и международного права и ставят под угрозу жизни граждан.

МИД Иордании призвал граждан сообщать о любых попытках завербовать их в ВС РФ и предостерегает от общения с ними из-за опасности для жизни граждан и нарушения закона.

Кроме того, министерство призвало российские власти прекратить вербовку иорданцев и подчеркнуло, что предпримет все доступные меры, чтобы остановить этот процесс.

Внешнеполитическое ведомство предупредило о существовании организаций, работающих через интернет с целью вербовки иорданцев, и добавило, что следит за этими организациями в координации с национальными учреждениями, чтобы принять все юридические и дипломатические меры для прекращения их работы.

До этого член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что участвующие в боевых действиях иностранцы становятся гражданами РФ.

Ранее в ГД внесли проект о запрете депортации иностранцев, проходящих службу в ВС.