В России хотят запретить депортацию иностранцев, проходящих службу в ВС РФ

В ГД внесли проект о запрете на депортацию иностранцев, проходящих службу в ВС

В Государственной думе России запланировано рассмотрение законопроекта, направленного на защиту иностранных граждан и лиц без гражданства, служивших по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и участвовавших в выполнении поставленных задач. Проект предполагает введение ограничений на их выдворение из России, говорится в документе, опубликованном в думской электронной базе.

Кроме того, правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на выдачу другим государствам для уголовного преследования тех иностранцев, которые проходят службу в российской армии.

Речь идет о ситуациях, когда запросы на выдачу затрагивают иностранных граждан или лиц без гражданства, которые в настоящее время проходят военную службу по контракту в составе Вооруженных сил РФ или других воинских формирований Российской Федерации, либо тех, кто ранее служил по контракту и принимал участие в боевых действиях.

