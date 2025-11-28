На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Норвегии предрекли скорую «смерть» НАТО

Steigan: НАТО в скором времени распадется из-за долгого процесса деградации
true
true
true
close
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Североатлантический альянса скоро «умрет» из-за длительного процесса деградации и ослабления. Об этом сообщает норвежский портал Steigan.

«Это неприятная правда, которую мало кто в норвежской общественности осмеливается произнести вслух, но которая сегодня открыта тем, кто действительно следит за геополитикой без фильтра. НАТО не ослабнет. НАТО скоро умрет», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что это может произойти из-за «политического разложения», которое «началось задолго до Украины».

По мнению авторов материала, при бывшем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге стало очевидно «подтверждение упадка».

«Он усилил риторику, но не сделал ее реальностью. Он призывал к единству, в то время как Соединенные Штаты принимали все решения. Он говорил о мире, последовательно блокируя дипломатию», — отмечается в статье.

До этого обозреватель Daily Express Стюарт Кроуфорд также заявил, что в случае победы России в украинском конфликте НАТО грозит распад.

Ранее французский журнал назвал «стратегическую уязвимость» стран Запада.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами