Североатлантический альянса скоро «умрет» из-за длительного процесса деградации и ослабления. Об этом сообщает норвежский портал Steigan.

«Это неприятная правда, которую мало кто в норвежской общественности осмеливается произнести вслух, но которая сегодня открыта тем, кто действительно следит за геополитикой без фильтра. НАТО не ослабнет. НАТО скоро умрет», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что это может произойти из-за «политического разложения», которое «началось задолго до Украины».

По мнению авторов материала, при бывшем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге стало очевидно «подтверждение упадка».

«Он усилил риторику, но не сделал ее реальностью. Он призывал к единству, в то время как Соединенные Штаты принимали все решения. Он говорил о мире, последовательно блокируя дипломатию», — отмечается в статье.

До этого обозреватель Daily Express Стюарт Кроуфорд также заявил, что в случае победы России в украинском конфликте НАТО грозит распад.

Ранее французский журнал назвал «стратегическую уязвимость» стран Запада.