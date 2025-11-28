На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестович назвал три «настоящие» гарантии безопасности для Украины

Арестович: Запад никогда не предоставит Украине гарантии безопасности
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

США и Европа никогда не предоставят Украине обещанные гарантии безопасности, поэтому Киеву нужно отходить от «внешней зависимости». Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Гарантии безопасности», которые нам обещают, никогда не будут выполнены. Но мирное соглашение все равно нужно подписывать», — подчеркнул он.

По словам Арестовича, это единственный шанс для Украины перейти от внешней зависимости к обеспечению своей безопасности собственными силами.

По словам бывшего советника, «настоящими» гарантиями безопасности всегда были и остаются три вещи: сильная армия, сильная экономика и «нормальные отношения с соседями».

До этого Арестович отмечал, что украинская армия на фоне проблем на фронте может «закончиться физически», поэтому нельзя исключать «вторую осаду Киева» войсками России.

Ранее Каллас выступила с резким заявлением в адрес России.

Переговоры о мире на Украине
