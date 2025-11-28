Западные страны мечтают о расчленении России на малые государства, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Они (европейцы. — прим. ред.) хотят втянуть Соединенные Штаты в то, что они пытаются сделать, а именно — повернуть вспять упадок Европы. Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы в конечном итоге – что? Противодействовать тому, что происходит в мире», — рассказал Вольф.

Американский профессор уточнил, что страны Запада заинтересованы в российских энергоресурсах. По мнению ученого, таким образом Старый свет планирует остановить свой упадок. Он также назвал это «утопической мечтой».

«Это открыло бы им (западным странам. — прим. ред.) обширные географические возможности, нефть, газ и дешевую энергию. Можете себе представить, какой это восторг. Проблема в том, что этого не предвидится. Они не могут этого сделать. Русские уже все это видят», — заключил Вольф.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала «вызвать санитаров» главе евродипломатии Кае Каллас после ее слов о том, что Россия напала на 19 стран за последние сто лет. Российский дипломат предложила коллеге назвать количество раз, когда западные страны нападали на другие государства за тот же период времени.

