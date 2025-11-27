На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В интернете распространили предсказание Мессинга о событиях в мире на 2026 год

Лев Иванов/РИА «Новости»

Подполковник Алексей Соколов рассказал в видеоролике на YouTube-канале «Мой СССР» о якобы последнем пророчестве провидца Вольфа Мессинга, согласно которому 26 февраля 2026 года станет «поворотной точкой» для всего мира.

По утверждению Соколова, это предсказание много лет хранилось в засекреченных архивах КГБ, заверенное личной печатью генсека Леонида Брежнева, однако недавно его рассекретили. По его словам, в документе содержалась предполагаемая ссылка на критически важное решение, которое, согласно прогнозу, предстоит принять российскому руководству в 2026 году.

Как утверждается, в этом пророчестве говорится о неком «индивидууме с лазурными глазами», которому 26 февраля 2026 года нужно будет сделать выбор между войной и миром. Мессинг якобы предупреждал, что исход этого решения может определить, наступит ли для цивилизации 2027 год, а само событие способно вызвать глобальный резонанс.

Провидец, по словам Соколова, также предсказывал сближение трех мировых держав — орла (США), дракона (Китая) и медведя (России). При этом он упоминал о появлении некой четвертой, скрытой силы, которая, не имея собственного государства, якобы стремится влиять на мировые финансы и информационные потоки, провоцируя международные конфликты.

По словам источника YouTube-канала, предвестником этих глобальных перемен должно стать неожиданное появление гигантской кометы. Кроме того, Мессинг якобы уточнил, что за неделю до предполагаемого «рокового дня» планета переживет сильный толчок «в регионе, где не было подобных событий тысячу лет», а за сутки до этого наступит «глобальная тишина» из-за полного отказа систем связи.

Ранее политолог расшифровал обложку-предсказание The Economist на 2026 год.

