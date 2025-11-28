На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол Келин: любое изъятие российских активов Великобританией будет воровством
Любое изъятие Лондоном замороженных российских активов будет воровством, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Его слова передает РИА Новости.

«Возможно, оно (изъятие. — прим. ред.) состоится, или же не состоится... Идет нам непонятная внутренняя работа. В любом случае, это будет воровство наших активов», — сказал Келин.

Дипломат также указал на странность того, что в ходе презентации бюджета на 2026 год министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз назвала заморозку российских активов одной из мер, предпринимаемых правительством.

«Российские активы не имеют никакого отношения совершенно к бюджетному посланию. Бюджетное послание мы изучили. Оно пессимистичное для Великобритании на ближайшие годы, ничего хорошего здесь не представляется», — подчеркнул Келин.

До этого Келин сообщил о том, что британское правительство не интересует мирное урегулирование конфликта на Украине. По информации дипломата, Лондон интересует лишь остановка боевых действий. Он также указал на отсутствие желания завершать конфликт у британского премьер-министра Кира Стармера.

Ранее в Госдуме назвали виновных в продолжении конфликта на Украине.

