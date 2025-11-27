Экс-президенту Перу вынесли приговор по делу о мятеже

Экс-президента Перу Кастильо приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о мятеже

Суд в Перу приговорил бывшего президента страны Педро Кастильо к 11 годам, пяти месяцам и 15 дням лишения свободы по делу о мятеже. Об этом сообщила радиостанция RPP.

К такому же сроку была приговорена бывшая премьер-министр Бетси Чавес, укрывающаяся в посольстве Мексики в Лиме.

7 декабря 2022 года Педро Кастильо объявил о роспуске Конгресса незадолго до заседания, на котором депутаты планировали рассмотреть вопрос о его импичменте по обвинениям в коррупции. Парламент продолжил обсуждение и проголосовал за отстранение президента от должности. После этого Кастильо был задержан. Обвинения в попытке мятежа были предъявлены и Чавес.

26 ноября суд в Перу приговорил экс-президента Мартина Вискарра к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции и запретил ему занимать государственные должности в течение девяти лет. Об этом сообщила генпрокуратура страны.

