В Иране заявили, что США не добились результата в ходе конфликта на Украине

Глава Ирана Хаменеи: США разожгли конфликт на Украине, но не добились результата

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США разожгли конфликт на Украине, который привел к огромному ущербу, но не смогли добиться результата. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действующий президент США [Дональд Трамп] говорил, что решит проблему в течение трех дней, однако по прошествии года [Вашингтон] навязывает силой план из 28 пунктов той стране, которую вовлек в конфликт», — сказал Хаменеи.

21 ноября президент Трамп в эфире радио Fox News не исключил возможную сделку с Ираном, но не раскрыл ее подробности.

19 ноября Трамп также говорил о нацеленности Тегерана на заключение сделки с Вашингтоном по ядерной программе.

16 ноября источник в иранском министерстве иностранных дел сообщил, что исламская республика будет готова к проведению ирано-американских переговоров, если США изменят свой подход. По его словам, Тегеран заинтересован в компромиссном решении, которое подойдет всем сторонам.

Ранее Трамп назвал «произведением искусства» бомбардировщики, наносившие удары по Ирану.