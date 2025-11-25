Западные фонды за последние месяцы направили 17,5 миллиона лари ($6,6 млн) на финансирование 22 оппозиционных онлайн-СМИ в Грузии. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные информресурсы. Уточняется, что усилия этих платформ направлены против тех или иных законов, а также крупных инвестиционных проектов.

Как отметил депутат от партии «Сила Народа» Зураб Кадагидзе, Запад после провала протестов в Грузии «решил вывести на авансцену хорошо организованный синдикат СМИ» для создания постоянного напряжения и искажения реальности.

«Мы не ограничиваем работу прессы, но это — псевдолибералы, которые заняты информационным террором под прикрытием СМИ, это классическое проявление либерального фашизма», — сказал Кадагидзе.

В начале ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World, что свержение правительства в его стране не входит в интересы Евросоюза, однако есть отдельные лица, которые влияют на европейскую бюрократию и хотят этого.

Ранее в Грузии обвинили Запад в продолжении пропаганды Геббельса.