СМИ сообщили о двух «заговорах» в США против переговоров по Украине

Economist: в администрации Трампа мог быть заговор против переговоров по Украине

Мирный процесс по Украине столкнулся с двумя «заговорами». Речь идет о работе госсекретаря США Марко Рубио над изменением мирного плана Вашингтона, а также об утечке информации о телефонном разговоре спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, пишет The Economist.

«С одной стороны, мистер Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс, которые, похоже, стремятся к урегулированию в пользу России и отдают приоритет американским коммерческим интересам. С другой стороны, более традиционные игроки разведывательного сообщества и Госдепартамента. Госсекретарь Марко Рубио совместно с европейскими союзниками прилагает усилия, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло», — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, «заговор» может исходить «не только от администрации» Трампа.

Economist напоминает, что 25 ноября агентство Bloomberg опубликовало две записи переговоров Уиткоффа с российскими представителями.

До этого агентство Bloomberg разместило на сайте две стенограммы телефонных разговоров: между Ушаковым и Уиткоффом от 14 октября, а также между Ушаковым и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым от 29 октября.

Ранее в Британии назвали возможную причину утечки разговора Уиткоффа и Ушакова.