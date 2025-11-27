Лукашенко пошутил о невозможности возвращения экс-президента Киргизии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что Минск не отдаст Киргизии бывшего президента республики Курманбека Бакиева. Об этом белорусский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает агентство БелТА.

«Бакиев тоже хорошо живет. Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: «Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси». Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим», — сказал глава государства.

Бакиева свергли в результате революции в 2010 году. В настоящее время он проживает в Белоруссии. В 2014 году политик был осужден на пожизненное лишение свободы из-за стрельбы по демонстрации в Бишкеке. Затем приговор был смягчен. В 2023 году его заочно осудили на 10 лет лишения свободы по делу о коррупции. Суммарные сроки Бакиеву составили 30 лет.

В апреле 2025 года председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что экс-президент будет задержан в случае возвращения на родину.

Ранее экс-президент Киргизии заявил о готовности отбыть тюремный срок при одном условии.